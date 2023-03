Vergleich der Websites für Blumenlieferungen in Frankreich

Die Kosten für die Lieferung

Die Kenntnis des Mindestpreises ist oft irreführend, da man während des Bestellvorgangs feststellt, dass verschiedene Gebühren den Preis des Warenkorbs erhöhen. Die sogenannten Lieferkosten, Bearbeitungskosten, Liefergebühren oder Versandkosten können sehr hoch sein und in manchen Fällen bis zu 25 % des Gesamtpreises ausmachen. Außerdem werden sie selten auf der Homepage angegeben, sondern erst ganz am Ende des Bestellvorgangs, sodass der Käufer vor vollendete Tatsachen gestellt wird. Wenn solche Praktiken offensichtlich sind, sind sie unserer Meinung nach ein Zeichen von Unehrlichkeit und wirken sich direkt auf die Bewertung einer Website aus. Unser Vergleichsrechner zeigt Ihnen diese Kosten in voller Transparenz an, noch bevor Sie die Website besuchen.